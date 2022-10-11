Кто причастен к массовой казни мирных жителей в Купянске Оглавление Кто такой Максим Жорин Под присмотром офицера СБУ Шевчука P/S Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска". Кто может стоять за этим жестоким преступлением? 159259 159259 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © t.me / MaksymZhorin

Поводом для уголовного дела стало жёсткое видео, которое выложил в Сети экс-командир нацбата "Азов"* Максим Жорин. На кадрах — массовая казнь в Купянске. В ролике показан глубокий ров, где лежат присыпанные песком тела в гражданской одежде — молодого мужчины и трёх девушек. Через пару мгновений туда же в яму скидывают женщину: у неё связаны за спиной руки, а на голове — мешок.

— Расплата будет, — подписал Жорин видео с намёком, что украинские неонацисты и дальше будут зверски убивать всех гражданских, заподозренных в малейшей лояльности России.

Пост, опубликованный Максимом Жориным. Видео © t.me / MaksymZhorin

Кадры даже в Киеве вызвали бурную реакцию, после чего бывший командир "Азова"* срочно отредактировал пост, прибавив фразу: "Взято из телефона оккупанта".

Однако метаданные видеофайла свидетельствуют о том, что ролик был снят 9 октября 2022 года в 13:24, а опубликован час спустя. Отдельно стоит отметить осенний пейзаж и тёплую одежду убитых. Напомним, российские войска ушли из Купянска в начале сентября, о чём пиарщики ВСУ раструбили из каждого утюга. А украинские силы взяли под контроль город примерно 20-го числа. Судя по многочисленным фотографиям и видео, сделанным их пропагандистами, на траве тогда не было опавшей листвы. Зато на кадрах с братской могилой таких листьев много.

Из телеграм-канала Максима Жорина. Фото © t.me / MaksymZhorin

Осознав оплошность, Максим Жорин снова отредактировал свой пост, добавив гиперссылку на другой антирусский Telegram-канал — под названием "Катарсис +". А там анонимные админы стали спасать азовца. Например, вечером 10 сентября они опубликовали приквел к ролику Жорина, который, по их мнению, указывал на настоящих убийц.

Видно, как двое ведут девушку с мешком на голове и связанными за спиной руками. У одного из палачей на бедре якобы красная повязка — такая же, как носят военнослужащие России.

— Подобные низменные зверства — сбрасывать гражданских людей в братскую могилу, ещё и женщин, — на территории Украины может делать только русня. Вот подтверждение, — врали админы канала.

Правда, фейк сделали небрежно: на кадрах заметно, что красной повязки на исходнике не было, её добавили во время монтажа. На нулевой секунде профотошопленная деталь не скрывается кустами, а проступает поверх, дальше по хронометражу гуляет влево-вправо. Ещё одно доказательство: на кадрах, что ранее выложил Жорин, видны ноги карателей, и на них нет никаких красных повязок.

Приквёл к посту Жорина, опубликованный анонимами. Видео © Катарсис

— Поняв, что дело плохо и ситуация вышла на мировой уровень, неонацисты слили ещё целых полторы секунды расстрела. Уже начались рассказы, что полное видео не опубликовано, потому что "передано следствию". Хорошая попытка, но нет. То, что нацисты написали оправдания на всех языках мира, чётко свидетельствует о том, что я был прав. Моё мнение: на видео — расправа с сотрудничавшими с российской властью гражданскими людьми, — в своём блоге прокомментировал ситуацию украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

Кто такой Максим Жорин

33-летний Максим Жорин является настоящим серым кардиналом полка "Азов"*: он принял участие как в его создании в 2014 году, так и в его ребрендинге летом 2022 года после поражения в "Азовстали". Его ещё называют "говорящей головой" "Азова" за публичность и постоянное стремление к интервью. Жорин курирует харьковское отделение полка в качестве главы штаба партии "Национальный корпус".

Жорин в начале июня уже выкладывал в своих каналах шок-контент: снимки шести убитых и изуродованных украинских политиков из оппозиционной Киеву партии "Патриоты – За жизнь".

— 7 марта они исчезли, а теперь вот появились на фото. Выглядят так себе [весёлый смайлик]! Не удивлюсь, если следствие выяснит, что они сами выстрелили в свои тупые головы, когда поняли, насколько были ***, — веселился Максим Жорин. Тогда он намекнул, что за эти убийства никто не ответит, а силовики спишут всё на самострел.

Как выяснил Лайф, снимки трупов оппозиционных Киеву политиков Жорин взял из телеграм-каналов офицера СБУ, курирующего уничтожения "коллаборантов".

Под присмотром офицера СБУ Шевчука

Обычно Максим Жорин использует шок-контент из сетки Telegram-каналов, которую курирует 50-летний офицер СБУ Вячеслав Шевчук. У Лайфа есть основания полагать, что именно Шевчук, как уже это делал ранее, предоставил Жорину видео с массовой казнью в Купянске.

Вячеслав Шевчук родился в Северодонецке, учился в Калининградском пограничном институте ФСБ, затем — в Каменец-Подольском военно-инженерном командном училище на Украине и ещё три года — в Харьковском филиале Национальной академии госуправления. Подписчикам в "Фейсбуке" Шевчук представляется польско-украинским бизнесменом, бывшим офицером Луганского погранотряда и ветераном АТО из батальона "Айдар"**.

— Всех желающих посмотреть казни любителей Русского мира приглашаю в телеграм-канал. Жаль, в "Фейсбуке"* нельзя такое размещать, — говорил Вячеслав Шевчук этим летом.

По данным Лайфа, он наладил целую сетку из десятков каналов. Там распространяются видео садистского характера, с убийствами и пытками. А главное — внутри есть фотографии "коллаборантов" и призывы их убивать. Существуют даже отдельные группы, имеющие целью исключительно вычисление лояльных к России украинцев и их уничтожение.

— Если кто-то в Купянске и районе говорил о любви к России и одобрял её действия, обязательно будет наказан! — написано в одной из подобных групп.

Пример групп, где вычисляют и призывают к убийству нелояльных украинцев. Фото © Соцсети

Например, Владимир Д. был учителем в Купянске, его преступление, по мнению Шевчука, в том, что он продолжал учить детей. В опасности жизни Анастасии В. и Людмилы Т.: они просто раздавали землякам гуманитарную помощь от России. Преступление Наташи Г. в том, что она выложила одно совместное фото с российским солдатом, Анны Г. — что сказала, что при русских всё в их городе стало налаживаться. Упомянутым девушкам нет и тридцати. Напомним, на видео с казнями на дне ямы лежали молодые женщины. Очевидно, казнить могут всех, независимо от пола, возраста и степени симпатии к России.







P/S

Следователи СКР дадут правовую оценку событиям в Купянске. Можно не сомневаться в том, что российские силовики вычислят всех причастных к военным преступлениям и призовут их к ответу. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев уже обратился в связи с появлением видео казней под Купянском в международные организации: Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский совет и Европарламент.

* Запрещён в РФ.

Фото © t.me / MaksymZhorin Почему украинские нацисты убивают мирных жителей? 0 Чтобы реализовать свои низменные желания Они ненавидят всех, кто хорошо относится к России Выбирают в качестве жертв слабых, которые не могут ответить

Авторы Егор Пережогин