НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 13:34

НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России

Генсек НАТО Столтенберг: Мы пристально следим за российскими ядерными силами

НАТО по-прежнему не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ядерную войну "нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать".

"Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России, но мы будем по-прежнему оставаться бдительными", — сказал генсек альянса.

Вместе с тем Столтенберг проанонсировал, что НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры государств – членов альянса, а также по увеличению запасов вооружений.

Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия

Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия

Ранее в Белом доме заявили, что не располагают данными о том, что Россия может готовиться к использованию ядерного оружия. В Москве же неоднократно отмечали, что использование сил ядерного реагирования, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно как ответная мера, призванная не допустить уничтожения государства.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров