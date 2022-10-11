НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России
Генсек НАТО Столтенберг: Мы пристально следим за российскими ядерными силами
НАТО по-прежнему не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ядерную войну "нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать".
"Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России, но мы будем по-прежнему оставаться бдительными", — сказал генсек альянса.
Вместе с тем Столтенберг проанонсировал, что НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры государств – членов альянса, а также по увеличению запасов вооружений.
Ранее в Белом доме заявили, что не располагают данными о том, что Россия может готовиться к использованию ядерного оружия. В Москве же неоднократно отмечали, что использование сил ядерного реагирования, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно как ответная мера, призванная не допустить уничтожения государства.
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