НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России

НАТО по-прежнему не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ядерную войну "нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать".