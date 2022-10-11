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11 октября, 13:38

Менеджер Паши Техника объяснил, почему рэпер вновь оказался в машине скорой помощи

Менеджер Паши Техника опроверг слухи о новой госпитализации рэпера

<p>"Госпитализация" Паши Техника с футбольного поля. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/44917?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Госпитализация" Паши Техника с футбольного поля. Обложка © Telegram / SHOT

Пашу Техника снова госпитализировали. По крайней мере, об этом говорят фотографии, появившиеся в Сети. Однако менеджер музыканта в беседе с телеграм-каналом SHOT объяснил, что произошло.

Оказалось, что фотографии, на которых Пашу Техника якобы госпитализируют с футбольного поля, являются постановочными. На самом деле с музыкантом всё в порядке, и в больницу после недавнего инцидента он больше не попадал.

Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

Как писал Лайф, 7 октября Паша Техник впал в кому после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и чуть не отправил на тот свет. А нынешняя избранница музыканта призналась, что в его крови действительно было обнаружено большое количество запрещённых веществ. 8 октября Лайф писал, что Пашу Техника выписали из больницы.

Светлана Оперук

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