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11 октября, 13:42

В Болгарии не считают себя причастными к теракту на Крымском мосту

Премьер Болгарии заявил об отсутствии "болгарского следа" при теракте на Крымском мосту

Болгария не причастна к теракту, произошедшему на Крымском мосту. Об этом заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.

"Болгария находится на перепутье, через неё проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождёмся результатов проверки", — сказал он журналистам.

При этом Донев уточнил, что российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к произошедшему, указывая её только как точку на маршруте подорвавшегося грузовика. Глава правительства призвал СМИ отнестись к этой теме ответственно, ведь раздувание ситуации грозит национальной безопасности. В этом деле нет "болгарского следа", указал он, а фраза эта присутствует только в публикациях прессы.

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Москва не выдвигает никаких претензий, поэтому в вызове российского посла для объяснений нет необходимости, также подчеркнул Донев.

Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

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СК РФ

Артур Лапсаков

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