В Болгарии не считают себя причастными к теракту на Крымском мосту
Премьер Болгарии заявил об отсутствии "болгарского следа" при теракте на Крымском мосту
Болгария не причастна к теракту, произошедшему на Крымском мосту. Об этом заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.
"Болгария находится на перепутье, через неё проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождёмся результатов проверки", — сказал он журналистам.
При этом Донев уточнил, что российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к произошедшему, указывая её только как точку на маршруте подорвавшегося грузовика. Глава правительства призвал СМИ отнестись к этой теме ответственно, ведь раздувание ситуации грозит национальной безопасности. В этом деле нет "болгарского следа", указал он, а фраза эта присутствует только в публикациях прессы.
Москва не выдвигает никаких претензий, поэтому в вызове российского посла для объяснений нет необходимости, также подчеркнул Донев.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
СК РФ