В Болгарии не считают себя причастными к теракту на Крымском мосту

"Болгария находится на перепутье, через неё проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождёмся результатов проверки", — сказал он журналистам.

При этом Донев уточнил, что российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к произошедшему, указывая её только как точку на маршруте подорвавшегося грузовика. Глава правительства призвал СМИ отнестись к этой теме ответственно, ведь раздувание ситуации грозит национальной безопасности. В этом деле нет "болгарского следа", указал он, а фраза эта присутствует только в публикациях прессы.