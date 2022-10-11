ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли подстанцию в приграничном городе Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снарядами повреждён трансформатор, в городе перебои с электричеством.

"Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

Последствия ударов ВСУ по подстанции в Шебекино. Видео © Телеграм-канал "ЧП 31"

На месте находятся представители властей, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Губернатор обещает, что последствия обстрела устранят в максимально короткий промежуток времени.