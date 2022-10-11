ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области
Последствия ударов ВСУ по подстанции в Шебекино. Фото © Телеграм-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вооружённые силы Украины обстреляли подстанцию в приграничном городе Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снарядами повреждён трансформатор, в городе перебои с электричеством.
"Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.
Последствия ударов ВСУ по подстанции в Шебекино. Видео © Телеграм-канал "ЧП 31"
На месте находятся представители властей, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Губернатор обещает, что последствия обстрела устранят в максимально короткий промежуток времени.
А ранее сегодня стало известно, что в Херсоне системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар украинских войск по Антоновскому мосту через Днепр.