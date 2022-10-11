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11 октября, 13:53

Столтенберг анонсировал давно запланированные учения НАТО по "ядерному сдерживанию"

Североатлантический альянс намерен провести учения по "ядерному сдерживанию", которые были давно запланированы. В НАТО не считают, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран объединения 12 – 13 октября в Брюсселе.

"Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы ещё до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остаётся безопасным, надёжным и эффективным", — сказал он.

По его словам, внезапная отмена регулярных и давно запланированных учений направила бы "неверный посыл".

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Ранее НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России. Как заявил Столтенберг, ядерную войну "нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать".

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Shutterstock

Варвара Романова

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