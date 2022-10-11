Ozon не поддержал бойкот бренда косметики Lamel, праздновавшего подрыв Крымского моста
РИА "Новости": Ozon не поддержал бойкот британского бренда косметики Lamel
Российский маркетплейс Ozon не стал присоединяться к бойкоту британского бренда косметики Lamel, поддержавшего подрыв Крымского моста 8 октября. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, несмотря на введённый некоторыми российскими косметическими сетями бойкот, на Ozon по-прежнему можно купить продукцию Lamel. Причём на маркетплейсе доступен обширный ассортимент из товаров британского бренда. На запрос агентства в пресс-службе Ozon пока не ответили.
Напомним: утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Этот подрыв британский бренд Lamel отпраздновал подборкой "огненных" макияжей. Причём эта марка продаётся в крупнейших российских сетях. В ответ на это "Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel.
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