Ozon не поддержал бойкот бренда косметики Lamel, праздновавшего подрыв Крымского моста

Российский маркетплейс Ozon не стал присоединяться к бойкоту британского бренда косметики Lamel, поддержавшего подрыв Крымского моста 8 октября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, несмотря на введённый некоторыми российскими косметическими сетями бойкот, на Ozon по-прежнему можно купить продукцию Lamel. Причём на маркетплейсе доступен обширный ассортимент из товаров британского бренда. На запрос агентства в пресс-службе Ozon пока не ответили.