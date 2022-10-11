Зачем владелица косметического бренда Lamel Яроменко пиарится на теракте на Крымском мосту Киевская бизнес-леди Наталья Яроменко, которая продвигает в России якобы свою косметику, уже неоднократно попадала в скандалы. Чем она известна? 31033 31033 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Vera Katkova / Anadolu, Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Iaromenko

После подрыва Крымского моста владелица косметического бренда Lamel Наталья Яроменко предлагала украинским женщинам отпраздновать теракт актуальным макияжем — "огненными стрелками" на глазах.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Iaromenko

Яроменко опубликовала в соцсетях бренда фотографию моста и поздравила подписчиков с "Днём бавовны". "Бавовна" по-украински значит "хлопок". Так на Украине обыгрывали информационные сообщения о взрывах в Крыму и приграничных районах России.

В понедельник Российская армия нанесла массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, после чего Яроменко тут же сообщила, что одна из ракет попала в Киеве в склад с её продукцией. Позже выяснилось, что это был фейк, — бизнесвумен разместила фото уничтоженного ещё в марте склада другой компании. В начале СВО Яроменко уже писала, что российский танк якобы уничтожил полугодовые запасы косметики.

Российские торговые сети "Золотое яблоко" и "Рив Гош" уже остановили продажи бренда декоративной косметики Lamel из-за множественных обращений россиянок, негодующих по поводу скандальной рекламной акции компании в день теракта на Крымском мосту. В понедельник товары этого бренда исчезли также из ассортимента всех крупных российских маркетплейсов.

После разгоревшегося скандала Яроменко закрыла свой аккаунт.

Возможно, неудачную идею пиара Яроменко предложил её супруг Дмитрий Сафановский — создатель и гендиректор телекомпании SFERA FILM, снимающей патриотические сериалы для украинских телеканалов.

Сафановский и Яроменко. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Iaromenko

Согласно красивой легенде, чтобы продвинуть бренд, Яроменко якобы заложила свою квартиру в банке и создала три бренда косметики с нуля. Теперь она будто бы постоянно проживает в Великобритании.

В открытых источниках сообщается, что бренд был основан в Лондоне в 2012 году, его главная идея — хорошее качество по доступной цене: "Бренд-трендсеттер инновационной декоративной косметики, рождённый в Лондоне. Миссия бренда — нести вдохновение, веру в мечту, смелость и творчество".

Однако Лайф не нашёл в британских бизнес-реестрах упоминаний о Яроменко или Сафановском. Не исключено, что Яроменко является лишь медийным лицом бренда, обслуживающим идею дешёвой британской косметики для Восточной Европы, а на самом деле брендом владеют другие. На сайте Lamel, в разделе "Правила использования", где должна быть юридическая информация, — нет ничего.

Лайф выяснил, что косметика Lamel производится международным косметическим холдингом International Cosmetic Group, штаб-квартира которого и центр разработки продукции расположились в Лондоне на Бейкер-стрит (3rd Floor 120 Baker Street, London, England, W1U 6TU). С 2016 года производитель представил два бренда на рынке Восточной Европы и в странах СНГ — LAMEL and LN Pro. Само производство продукции Lamel осуществляется в Китае и Польше. Из чего производится "эта премиальная косметика по доступным ценам", никто не знает. Отзывы свидетельствуют о довольно посредственном качестве продукта.





Директором этой компании является 30-летний Харрисон Ван Баален. International Cosmetic Group имеет большие бизнес-интересы в России — в украинских бизнес-реестрах об этом пишут как о факторе риска. Теперь после креативов Яроменко и эти контакты могут быть поставлены под вопрос.

Могут ли производители товаров делать рекламу и пиар на таких поводах? 0 Нет, они должны быть далеки от политики Могут, но должны понимать, что их ждёт Пусть этой историей займутся правоохранительные органы

Авторы Станислав Сенькин