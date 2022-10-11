Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе

Все попытки контрнаступления украинских военных в Херсонской области провалились. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) региона Владимир Сальдо.

"Угроза [контрнаступления] такая же, как и все почти шесть месяцев. <...> Каждое контрнаступление [ВСУ] пытаются что-то делать, но они все проваливаются, просто теряют людей", — сказал он.

Сальдо напомнил о Чернобаевке, которой, по разговорам, уже не должно быть, однако сейчас там ремонтируют дороги, живут люди. И все заявления о населённом пункте оказались "информационным вброшенным фейком, чтобы можно было будоражить людей". Он призвал людей не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".