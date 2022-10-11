Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе
Сальдо: Все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились
Все попытки контрнаступления украинских военных в Херсонской области провалились. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) региона Владимир Сальдо.
"Угроза [контрнаступления] такая же, как и все почти шесть месяцев. <...> Каждое контрнаступление [ВСУ] пытаются что-то делать, но они все проваливаются, просто теряют людей", — сказал он.
Сальдо напомнил о Чернобаевке, которой, по разговорам, уже не должно быть, однако сейчас там ремонтируют дороги, живут люди. И все заявления о населённом пункте оказались "информационным вброшенным фейком, чтобы можно было будоражить людей". Он призвал людей не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".
Ранее Лайф рассказывал, что украинским вооружённым силам не дали прорвать линию обороны в Херсонской области. Как отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, денацификация "укронацистов и фашистского руководства Украины" продолжается.
ТАСС / Сергей Мальгавко