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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 14:05

Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе

Сальдо: Все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились

Все попытки контрнаступления украинских военных в Херсонской области провалились. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) региона Владимир Сальдо.

"Угроза [контрнаступления] такая же, как и все почти шесть месяцев. <...> Каждое контрнаступление [ВСУ] пытаются что-то делать, но они все проваливаются, просто теряют людей", — сказал он.

Сальдо напомнил о Чернобаевке, которой, по разговорам, уже не должно быть, однако сейчас там ремонтируют дороги, живут люди. И все заявления о населённом пункте оказались "информационным вброшенным фейком, чтобы можно было будоражить людей". Он призвал людей не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".

Сальдо: Запасов топлива в Херсонской области хватит надолго
Сальдо: Запасов топлива в Херсонской области хватит надолго

Ранее Лайф рассказывал, что украинским вооружённым силам не дали прорвать линию обороны в Херсонской области. Как отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, денацификация "укронацистов и фашистского руководства Украины" продолжается.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова
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