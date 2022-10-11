Глава Ростовской области сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание

Ростовская область получила новое мобилизационное задание, оно уже выполняется. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, при этом не уточнив число подлежащих призыву человек.

"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии", — написал он в телеграм-канале.