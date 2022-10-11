НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 14:10
5338

Глава Ростовской области сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание

Ростовская область получила новое мобилизационное задание, оно уже выполняется. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, при этом не уточнив число подлежащих призыву человек.

"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии", — написал он в телеграм-канале.

"С корнем вырвать неонацизм": В рамках частичной мобилизации призвали больше 3000 казаков

"С корнем вырвать неонацизм": В рамках частичной мобилизации призвали больше 3000 казаков

А ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявлял, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров