В Туле предложили наказать предпринимателей за повышение цен на экипировку для военных. С таким призывом выступил депутат областной Думы Александр Балберов. Он подчеркнул, что некоторое снаряжение уже сложно найти.

"Нужно поступить как президент Белоруссии, который выпустил указ, запрещающий повышение каких-либо цен. Нужно что-то делать: предприниматели находят товар по одной цене, до нас он доходит по другой. Таких людей мы называем предателями", — отметил Балберов в беседе с "Тульской службой новостей".