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11 октября, 14:44

Хвостатый санитар пополнил ряды медиков, чтобы помогать мобилизованным омичам

Кот помогает медикам в военно-полевом госпитале под Омском

<p>Кот Медбрат. Обложка © Пресс-служба Минздрава Омской области</p>

Кот Медбрат. Обложка © Пресс-служба Минздрава Омской области

Хвостатый санитар пополнил ряды медработников полевого мобильного пункта Центра медицины катастроф в Омской области, которые помогают мобилизованным. Как сообщает "СуперОмск", бездомный кот на днях прибился к госпиталю и, судя по всему, никуда не собирается уходить.

У пушистика есть обязанности. К примеру, мурчанием он поддерживает медиков в их нелёгкой работе. Также коту приходится соблюдать санитарные правила. В мобильном пункте к новому работнику уже привязались: здесь животное чувствует заботу и ласку.

В пресс-службе Минздрава Омской области Лайфу рассказали, что питомец получил имя под стать "должности" — Медбрат. Каждый день он приносит к порогу медицинской палатки разную добычу, доказывая свою причастность к коллективу. При этом солдаты проявляют уважение к пушистому помощнику и обращаются к нему исключительно на Вы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Подольске овчарка осталась ждать в военкомате мобилизованного хозяина. Сначала четвероногий друг человека лежал прямо в здании, а затем перешёл в расположенный неподалёку магазин.

Наталья Исакова

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