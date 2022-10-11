Хвостатый санитар пополнил ряды медиков, чтобы помогать мобилизованным омичам

Хвостатый санитар пополнил ряды медработников полевого мобильного пункта Центра медицины катастроф в Омской области, которые помогают мобилизованным. Как сообщает "СуперОмск", бездомный кот на днях прибился к госпиталю и, судя по всему, никуда не собирается уходить.

У пушистика есть обязанности. К примеру, мурчанием он поддерживает медиков в их нелёгкой работе. Также коту приходится соблюдать санитарные правила. В мобильном пункте к новому работнику уже привязались: здесь животное чувствует заботу и ласку.

В пресс-службе Минздрава Омской области Лайфу рассказали, что питомец получил имя под стать "должности" — Медбрат. Каждый день он приносит к порогу медицинской палатки разную добычу, доказывая свою причастность к коллективу. При этом солдаты проявляют уважение к пушистому помощнику и обращаются к нему исключительно на Вы.