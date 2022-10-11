Развод в режиме онлайн: На "Госуслугах" запустили сервис для расторжения брака

На портале "Госуслуги" появилась возможность подачи заявления на расторжение брака. Его можно подписать с помощью сервиса "Госключ", сообщает Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" теперь можно подать заявление на развод с помощью "Госключа". Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать своё решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в загс и лично подтвердить своё намерение", — указано в сообщении Минцифры РФ в "Телеграме".

Помимо взаимного желания для подачи заявления нужно отсутствие несовершеннолетних детей, подтверждённая запись на "Госуслугах", а также СНИЛС и электронная почта супруга. Для подписания заявления с помощь "Госключа" нужен биометрический загранпаспорт и устройство с функцией NFC.

Во время подачи заявления через сервис один из супругов заполняет свою часть и отправляет на подтверждение второму, который делает то же самое и переходит в приложение "Госключ".

"Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение "Госключ" и подписывает заявление. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдёт он на неё один или со вторым супругом, и оплачивает пошлину. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный загс", — пояснили в Минцифры.

В случае если инициатор развода пойдёт в загс один, второй супруг может получить свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства, уточнили в министерстве. Забрать бумажный документ можно в любом загсе или МФЦ.