Развод в режиме онлайн: На "Госуслугах" запустили сервис для расторжения брака
Минцифры РФ сообщило о запуске сервиса для расторжения брака на "Госуслугах"
На портале "Госуслуги" появилась возможность подачи заявления на расторжение брака. Его можно подписать с помощью сервиса "Госключ", сообщает Минцифры РФ.
"На "Госуслугах" теперь можно подать заявление на развод с помощью "Госключа". Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать своё решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в загс и лично подтвердить своё намерение", — указано в сообщении Минцифры РФ в "Телеграме".
Помимо взаимного желания для подачи заявления нужно отсутствие несовершеннолетних детей, подтверждённая запись на "Госуслугах", а также СНИЛС и электронная почта супруга. Для подписания заявления с помощь "Госключа" нужен биометрический загранпаспорт и устройство с функцией NFC.
Во время подачи заявления через сервис один из супругов заполняет свою часть и отправляет на подтверждение второму, который делает то же самое и переходит в приложение "Госключ".
"Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение "Госключ" и подписывает заявление. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдёт он на неё один или со вторым супругом, и оплачивает пошлину. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный загс", — пояснили в Минцифры.
В случае если инициатор развода пойдёт в загс один, второй супруг может получить свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства, уточнили в министерстве. Забрать бумажный документ можно в любом загсе или МФЦ.
Ранее Лайф сообщал о том, что россиянам дали возможность заказывать справки и свидетельства из загса на "Госуслугах".
Агентство "Москва"