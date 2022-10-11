Косметолог Черепанова объяснила, как сохранить причёску под шапкой

Бренд-менеджер "Русской косметики" Ирина Черепанова в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала, как ухаживать за волосами, чтобы причёску не испортила шапка. Так, эксперт посоветовала использовать шампуни с мягкой моющей основой, содержащие увлажняющие и питательные компоненты.

"Для сохранения объёма причёски наносите на прикорневую зону перед сушкой мусс для объёма. Не сушите пряди горячим воздухом во избежание дополнительного обезвоживания стержней волос. Не стоит сразу же после сушки феном выходить на холодный воздух: волосам необходимо остыть, резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов", — отметила специалист.

При этом некоторые средства важны и для людей, которые не любят головные уборы. Так, косметолог посоветовала таким россиянам использовать термозащитный спрей, он способен защитить от внешних неблагоприятных факторов. Не помешают и средства с антистатическим действием, ведь волосы в осенне-зимний период зачастую электризуются.

Для поддержания здоровья волос понадобятся увлажняющие и питательные маски. А для их чистоты не помешает сухой шампунь, его достаточно использовать раз в неделю.