Названы прививки, которые делают мобилизованным

В беседе с изданием "Москва 24" он отметил , что перед отправкой мобилизованного на фронт необходимо создать дополнительную защиту для его организма. Данный перечень прививок, по словам медика, определяется специалистами Минобороны РФ исходя из эпидемиологической обстановки.

"Мало ли, ранение — один военнослужащий с кровью другого военнослужащего может контактировать, особенно медик. Заражение гепатитом происходит через кровь, поэтому имеет смысл обязательно ревакцинироваться от гепатита", — подчеркнул Болибок.

Ранее стало известно, что полисы ОМС не будут действовать у мобилизованных. Такие граждане автоматически становятся клиентами Военно-медицинской страховой компании (Военмедстрах). В Совфеде Лайфу пояснили, что это обычная практика и ничего нового в этом нет. Там напомнили, что у российских военных на время службы всегда была своя страховка. Причём это правило распространялось как на срочников, так и на контрактников.