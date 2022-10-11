Названы прививки, которые делают мобилизованным
Иммунолог Болибок перечислил прививки, которые делают мобилизованным
В настоящее время мобилизованным гражданам делают прививки от гепатита, гриппа, брюшного тифа, дифтерии, а также столбняка. Об этом сообщил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В беседе с изданием "Москва 24" он отметил, что перед отправкой мобилизованного на фронт необходимо создать дополнительную защиту для его организма. Данный перечень прививок, по словам медика, определяется специалистами Минобороны РФ исходя из эпидемиологической обстановки.
"Мало ли, ранение — один военнослужащий с кровью другого военнослужащего может контактировать, особенно медик. Заражение гепатитом происходит через кровь, поэтому имеет смысл обязательно ревакцинироваться от гепатита", — подчеркнул Болибок.
Ранее стало известно, что полисы ОМС не будут действовать у мобилизованных. Такие граждане автоматически становятся клиентами Военно-медицинской страховой компании (Военмедстрах). В Совфеде Лайфу пояснили, что это обычная практика и ничего нового в этом нет. Там напомнили, что у российских военных на время службы всегда была своя страховка. Причём это правило распространялось как на срочников, так и на контрактников.
Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы