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11 октября, 15:10

Петербургские учёные разрабатывают съедобную пищевую плёнку

Петербургские химики разрабатывают "умную" пищевую плёнку, которая будет съедобной. Об этом рассказала профессор СПбГУ, доктор химических наук Анастасия Пенькова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, работа идёт над двумя типами плёнок. Первый из них подразумевает под собой определённый раствор, который превращается в подобие воска, когда в него окунаешь предмет. При этом плёнка эта будет съедобной, фрукт или овощ достаточно будет помыть перед употреблением.

Второй — будет напоминать полиэтиленовую плёнку, в которую можно в любой момент завернуть продукты. Изготавливать её планируют из экологичного нанокомпозита, то есть многокомпонентного материала, состоящего из полимерной основы (матрицы) и нанонаполнителя (модификатора). Сейчас специалисты занимаются его синтезом. Нанокомпозит будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков. Это экологически чистые ресурсы, которые получают из остатков агропищевых отходов.

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Shutterstock

Артур Лапсаков

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