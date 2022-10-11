Петербургские учёные разрабатывают съедобную пищевую плёнку
Петербургские химики разрабатывают "умную" пищевую плёнку, которая будет съедобной. Об этом рассказала профессор СПбГУ, доктор химических наук Анастасия Пенькова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По её словам, работа идёт над двумя типами плёнок. Первый из них подразумевает под собой определённый раствор, который превращается в подобие воска, когда в него окунаешь предмет. При этом плёнка эта будет съедобной, фрукт или овощ достаточно будет помыть перед употреблением.
Второй — будет напоминать полиэтиленовую плёнку, в которую можно в любой момент завернуть продукты. Изготавливать её планируют из экологичного нанокомпозита, то есть многокомпонентного материала, состоящего из полимерной основы (матрицы) и нанонаполнителя (модификатора). Сейчас специалисты занимаются его синтезом. Нанокомпозит будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков. Это экологически чистые ресурсы, которые получают из остатков агропищевых отходов.
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