Родителей предупредили о смертельной опасности видеоигр для некоторых детей

Медики из Детского кардиологического центра в Австралии выяснили, что видеоигры могут вызвать опасный для жизни приступ аритмии у детей с врождёнными патологиями сердца. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Heart Rhythm.

В исследовании приняли участие 22 ребёнка, которые ранее перенесли внезапную потерю сознания во время прохождения остросюжетных видеоигр, в том числе и "стрелялок". Медики провели всем детям обследование сердечно-сосудистой системы. В результате они выяснили, что причиной приступов была катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ). Это врождённое заболевание, которое возникает на фоне физической или эмоциональной нагрузки.

Это нарушение мог вызвать синдром удлинённого интервала QT, одного из показателей сердечной активности, который видно на ЭКГ. У большинства детей (63%) медики обнаружили потенциально релевантные генетические варианты. По мнению исследователей, причиной тому является адренергическая стимуляция, которая вызвана эмоциональным возбуждением. И это явление только распространяется ввиду роста популярности видеоигр.

"Если ваш ребёнок неожиданно теряет сознание во время компьютерной игры, его обязательно нужно показать кардиологу, потому что это может быть первым признаком серьёзных проблем с сердцем", — подчеркнул кардиолог Сиднейской детской больницы, ведущий исследователь Клэр М. Лоули.