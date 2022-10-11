Медведев назвал поставку Киеву РСЗО повышенной дальности самым быстрым путём эскалации
Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине — поставка Киеву РСЗО повышенной дальности. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также призвал западных политиков "хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги".
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил США в готовности продолжать поставки вооружений Киеву, что делает конфликт для Украины "максимально больным".
ТАСС / Владимир Гердо