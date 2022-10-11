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11 октября, 15:14

Медведев назвал поставку Киеву РСЗО повышенной дальности самым быстрым путём эскалации

Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине — поставка Киеву РСЗО повышенной дальности. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также призвал западных политиков "хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги".

"Первый эпизод сыгран, будут и другие": Медведев — об ударах по Украине

"Первый эпизод сыгран, будут и другие": Медведев — об ударах по Украине

А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил США в готовности продолжать поставки вооружений Киеву, что делает конфликт для Украины "максимально больным".

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова

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