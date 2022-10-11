В США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Кёрби: Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Соединённые Штаты Америки заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби в интервью телеканалу CNN.
"Президент [Джо Байден] ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сказал он.
Кёрби также отметил, что американский лидер готов работать с Конгрессом США для определения вектора отношений с Эр-Риядом. При этом Байден был разочарован последним решением о сокращении добычи.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.
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