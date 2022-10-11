В США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Соединённые Штаты Америки заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби в интервью телеканалу CNN.

"Президент [Джо Байден] ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сказал он.