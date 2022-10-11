Конкурс управленцев "Лидеры России" отмечает пятилетие

Флагманскому проекту президентской платформы "Россия — страна возможностей" конкурсу управленцев "Лидеры России" 11 октября исполнилось пять лет. Он был запущен в 2017 году по поручению российского лидера Владимира Путина.

Пресс-служба проекта сообщила, что за эти годы участниками соревнований стали более 840 тысяч человек со всей России и из 150 стран мира. Конкурс позволяет готовить эффективных руководителей для различных отраслей экономики, социальной сферы и госслужбы.

"По аналогии с "Лидерами России" в 2019 году стартовал кадровый конкурс "Юкселиш" в Азербайджане и в 2022 году "Лидеры возрождения" в Донбассе, а также около 10 региональных кадровых конкурсов", — сказано в пресс-релизе.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что замысел проекта в полном объёме раскрылся именно в 2022 году.

"Наш конкурс простимулировал подготовку целой плеяды молодых современных руководителей, на которых сегодня может опереться Россия. За пять лет назначения на высокие должности получили более 370 конкурсантов", — отметил он.

Комиссаров добавил, что участники "Лидеров России" в числе первых отправились в Донбасс как волонтёры и управленцы, а теперь многие из них стали добровольцами и принимают участие в специальной военной операции.