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11 октября, 15:24

Раскрыта схема поставки оружия Украине пассажирскими поездами из Польши

Полевой командир Абхаз: Оружие на Украину доставляют из Польши, маскируя под пассажирские составы

Часть вооружения на территорию Украины доставляют из Польши пассажирскими поездами. Об этом рассказал в эфире Первого канала во вторник полевой командир с позывным Абхаз, Герой ДНР Ахра Авидзба. Схема, по его словам, такая: к пассажирскому составу цепляют два-три вагона с оружием.

"Везут с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его к гражданскому составу", — отметил Авидзба.

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Добавим, что оружие на Украину также доставляется по воздуху. Летом в Греции рухнул украинский самолёт "Антонов", который перевозил вооружение и технику для нужд ВСУ. По данным Пентагона, большая часть вооружения доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен на границе с Украиной, чтобы дальше перемещать грузы по земле. В целом же в Европу для дальнейшей передачи вооружения Киеву транспортные самолёты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров. Всего доставлено более 47 тысяч тонн вооружения и военной техники.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Алексей Берковиц

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