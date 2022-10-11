Раскрыта схема поставки оружия Украине пассажирскими поездами из Польши

Часть вооружения на территорию Украины доставляют из Польши пассажирскими поездами. Об этом рассказал в эфире Первого канала во вторник полевой командир с позывным Абхаз, Герой ДНР Ахра Авидзба. Схема, по его словам, такая: к пассажирскому составу цепляют два-три вагона с оружием.

Добавим, что оружие на Украину также доставляется по воздуху. Летом в Греции рухнул украинский самолёт "Антонов", который перевозил вооружение и технику для нужд ВСУ. По данным Пентагона, большая часть вооружения доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен на границе с Украиной, чтобы дальше перемещать грузы по земле. В целом же в Европу для дальнейшей передачи вооружения Киеву транспортные самолёты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров. Всего доставлено более 47 тысяч тонн вооружения и военной техники.