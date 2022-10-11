Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за предательства клуба

Звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе собирается покинуть футбольный клуб уже предстоящей зимой. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время отношения между форвардом и ПСЖ окончательно испорчены. По данным источника, 23-летний футболист обвинил руководство парижан в предательстве. Это случилось после переподписания нового контракта с клубом. Из тех обещаний, что дали игроку, большая часть так и не была выполнена.