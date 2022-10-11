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11 октября, 15:32

Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за предательства клуба

Звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе собирается покинуть футбольный клуб уже предстоящей зимой. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время отношения между форвардом и ПСЖ окончательно испорчены. По данным источника, 23-летний футболист обвинил руководство парижан в предательстве. Это случилось после переподписания нового контракта с клубом. Из тех обещаний, что дали игроку, большая часть так и не была выполнена.

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Напомним: в мае Мбаппе продлил контракт с ПСЖ несмотря на предварительную договорённость с мадридским "Реалом". Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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Getty Images / Carlos Rodrigues

Наталья Исакова

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