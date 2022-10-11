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Опубликовано 11 октября 2022, 15:32
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ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при попытке прорыва в Запорожской области

Рогов: Более 30 украинских силовиков уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области

Более 30 украинских силовиков пытались проникнуть на освобождённую территорию Запорожской области, но были уничтожены. Об этом сообщил во вторник в эфире "Радио России" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Вот сейчас была попытка очередного прорыва. Уничтожено более 30 боевиков, один танк и три боевые бронированные машины остались на поле боя", — проинформировал он.

Минобороны показало момент уничтожения десантниками бронетехники ВСУ
Минобороны показало момент уничтожения десантниками бронетехники ВСУ

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 30 украинских бойцов в ходе отражения контратак ВСУ на Запорожском направлении в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. Уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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