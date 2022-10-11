ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при попытке прорыва в Запорожской области

Более 30 украинских силовиков пытались проникнуть на освобождённую территорию Запорожской области, но были уничтожены. Об этом сообщил во вторник в эфире "Радио России" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Вот сейчас была попытка очередного прорыва. Уничтожено более 30 боевиков, один танк и три боевые бронированные машины остались на поле боя", — проинформировал он.