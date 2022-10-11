Эксперт Данилов объяснил, что делать, если после продажи авто продолжают приходить штрафы

Если после продажи авто человек продолжает получать штрафы, то он может обжаловать их в течение 10 дней, например через сайт ГИБДД. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Святослав Данилов. Подтверждением в таком случае будет договор, в котором указан факт продажи машины.

Специалист пояснил, что штрафы могут приходить из-за того, что новый собственник не поставил транспортное средство на учёт. Поэтому у ГИБДД есть только старые данные, а все нарушения, которые зафиксированы камерами видеонаблюдения, автоматически приписываются прежнему владельцу. Согласно закону, новый собственник обязан переоформить машину в течение десяти дней, а проверить это можно на сайте ГИБДД или Российского союза автостраховщиков.