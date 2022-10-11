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11 октября, 11:10

8 настолько уродливых автомобилей, что водители не сядут за руль ни за какие деньги

Японский кроссовер-кабриолет, итальянский "бурундук с брекетами" и американский пикап, которого не существует: автолюбители выбрали машины с самым неудачным дизайном.

Издание Jalopnik попросило читателей назвать самые некрасивые машины. В итоге получился занимательный список автоуродцев.

BMW iX

Фото © Wikimedia Commons / Matti Blume

Фото © Wikimedia Commons / Matti Blume

В принципе, тут и без комментариев всё понятно. Но одну вещь всё же стоит сказать. Эта машина выглядит не просто плохо, она выглядит дёшево. И это величайший грех для люксового автомобиля. У iX передок как после неудачной пластики, слишком много прямых углов и плоских поверхностей, ужасные ручки дверей. Ах да, ещё у неё D-образная стойка кузова, как у Nissan Murano. Но Murano гораздо дешевле, и в нём лучше интерьер

Skipp

Tesla Cybertruck

Фото © Reddit/Kruzat

Фото © Reddit/Kruzat

Почему эта машина до сих пор не на первом месте в списке самых уродливых? Точно, её же ещё не производят

FutureDoc

Chevrolet SSR

Фото © Flickr / Greg Gjerdingen

Фото © Flickr / Greg Gjerdingen

Среди всех машин с ретродизайном конца 1990-х – начала 2000-х эта — самая ужасная. У неё просто чудовищные пропорции. Она слишком маленькая, чтобы быть похожей на Chevy 3100, и слишком короткая и округлая, чтобы тягаться с El Camino

JohnnyWasASchoolBoy

Toyota Mirai

Фото © Wikimedia Commons / Turbo-myu-z

Фото © Wikimedia Commons / Turbo-myu-z

Необъяснимо, но факт — вот как можно описать эту машину. Как такой монстр мог встать на конвейер? Ни одного правильного угла, ни одной гармоничной пропорции. Такое ощущение, что дизайнеры Mirai поспорили, кто сделает хуже, и каждый постарался на славу

Аноним

Ferrari 550 Maranello

Фото © Wikimedia Commons / Lebubu93

Фото © Wikimedia Commons / Lebubu93

Самая уродливая Ferrari в истории. Она выглядит как бурундук, отжирающийся к зиме. И ещё эта решётка радиатора, похожая на брекеты

darthspartan117

Chevrolet Monte Carlo

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Стиль называется "подплывший кусок мыла". А фары, словно глаза у лягушонка из "Маппет-шоу"

CoffeeJedi

Dodge Durango

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Во втором поколении эта модель с выпученными глазами стала напоминать золотую рыбку. Когда-то эти машины были везде. К счастью, то время прошло

Disadvantage

Nissan Murano Crosscabriolet

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Фото © Wikimedia Commons / IFCAR

Кабриолет-кроссовер от Nissan — что может быть хуже?

minardi

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6 обязательных гаджетов для тех, кого мобилизовали

Обложка ©

Wikimedia Commons / Matti Blume

Семен Хафизов

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