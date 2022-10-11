8 настолько уродливых автомобилей, что водители не сядут за руль ни за какие деньги
Японский кроссовер-кабриолет, итальянский "бурундук с брекетами" и американский пикап, которого не существует: автолюбители выбрали машины с самым неудачным дизайном.
Издание Jalopnik попросило читателей назвать самые некрасивые машины. В итоге получился занимательный список автоуродцев.
BMW iX
Фото © Wikimedia Commons / Matti Blume
В принципе, тут и без комментариев всё понятно. Но одну вещь всё же стоит сказать. Эта машина выглядит не просто плохо, она выглядит дёшево. И это величайший грех для люксового автомобиля. У iX передок как после неудачной пластики, слишком много прямых углов и плоских поверхностей, ужасные ручки дверей. Ах да, ещё у неё D-образная стойка кузова, как у Nissan Murano. Но Murano гораздо дешевле, и в нём лучше интерьер
Tesla Cybertruck
Фото © Reddit/Kruzat
Почему эта машина до сих пор не на первом месте в списке самых уродливых? Точно, её же ещё не производят
Chevrolet SSR
Фото © Flickr / Greg Gjerdingen
Среди всех машин с ретродизайном конца 1990-х – начала 2000-х эта — самая ужасная. У неё просто чудовищные пропорции. Она слишком маленькая, чтобы быть похожей на Chevy 3100, и слишком короткая и округлая, чтобы тягаться с El Camino
Toyota Mirai
Фото © Wikimedia Commons / Turbo-myu-z
Необъяснимо, но факт — вот как можно описать эту машину. Как такой монстр мог встать на конвейер? Ни одного правильного угла, ни одной гармоничной пропорции. Такое ощущение, что дизайнеры Mirai поспорили, кто сделает хуже, и каждый постарался на славу
Ferrari 550 Maranello
Фото © Wikimedia Commons / Lebubu93
Самая уродливая Ferrari в истории. Она выглядит как бурундук, отжирающийся к зиме. И ещё эта решётка радиатора, похожая на брекеты
Chevrolet Monte Carlo
Фото © Wikimedia Commons / IFCAR
Стиль называется "подплывший кусок мыла". А фары, словно глаза у лягушонка из "Маппет-шоу"
Dodge Durango
Фото © Wikimedia Commons / IFCAR
Во втором поколении эта модель с выпученными глазами стала напоминать золотую рыбку. Когда-то эти машины были везде. К счастью, то время прошло
Nissan Murano Crosscabriolet
Фото © Wikimedia Commons / IFCAR
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Wikimedia Commons / Matti Blume