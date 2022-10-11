8 настолько уродливых автомобилей, что водители не сядут за руль ни за какие деньги

В принципе, тут и без комментариев всё понятно. Но одну вещь всё же стоит сказать. Эта машина выглядит не просто плохо, она выглядит дёшево. И это величайший грех для люксового автомобиля. У iX передок как после неудачной пластики, слишком много прямых углов и плоских поверхностей, ужасные ручки дверей. Ах да, ещё у неё D-образная стойка кузова, как у Nissan Murano. Но Murano гораздо дешевле, и в нём лучше интерьер

Skipp