15-летняя дочь Началовой как две капли воды похожа на мать, и такое "клонирование" пугает
После смерти мамы, певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина живёт с бабушкой и дедушкой Таисией и Виктором Началовыми. В воспитании помогает отец девочки, бывший футболист Евгений Алдонин. Вера мечтает стать актрисой, а пока пробует себя в музыке, как мама. 9 октября Алдонина спела в гранд-финале музыкального фестиваля "Большая сцена" в Кремлёвском дворце, а после радостно поделилась с подписчиками фрагментом своего выступления.
"Это было невероятно!" — прокомментировала дочь Юлии Началовой концерт в Кремле.
Вера Алдонина выступила в гранд-финале музыкального фестиваля "Большая сцена" в Государственном Кремлёвском дворце. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina
Подписчики завалили Веру добрыми словами, причём среди комментаторов были и звёзды шоубиза. Многие отметили, что Алдонина очень похожа на Началову не только внешне, но и голосом. Так, Александр Панайотов оставил лаконичное эмодзи сердечко, а бывшая "блестящая" Ксюша Новикова написала: "Верочка, как же красиво, браво!"
Комплиментам и сравнениям дочки с мамой не было предела: "Голос на мамин похож ❤️❤️❤️❤️❤️", "Это, конечно, Вера! Но голос этот, Юлин, забыть просто невозможно!!!", "Вера! Это просто восторг! Да, безусловно, ты отдельная и уникальная личность! Но в тебе так отражается твоя удивительная мама Юля❤️ И это просто дар от Бога! Светлая память нашей Юленьке❤️ А тебе огромных успехов и процветания!👏", "Как же Юля рада за тебя! Она подарила тебе свой голос, а ты его даришь снова и снова нам 😍 Будь счастлива, пусть мама порадуется за твои успехи! У тебя прекрасный дар! Береги его и приумножай".
Юлия Началова (слева), её дочь Вера Алдонина (справа). Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina
А вот что пишут подписчики Алдониной про внешнее сходство Веры и Юлии: "Красавица! Очень стала похожа на маму 😍🔥", "Боже, на первом фото так похожа на маму. Прям волшебство!😍", "Чем взрослее становится Вера, тем больше она похожа на свою маму Юлечку... Как рано она ушла... Но она всё равно всегда рядом с Верочкой. А бабушка с дедушкой вообще золотые люди!!! 👍👍👍👍👍👍".
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