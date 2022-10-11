10 толстяков поделились самыми бесячими моментами в их жизни, и это лучшая мотивация не жрать

"Самое ужасное в том, что, когда ты толстый, ты как бы ставишь всю жизнь на паузу, обещая "вернуться", когда похудеешь. Но затем планы растягиваются, откладываются и т.д. В итоге ты так и не начинаешь жить "по-настоящему", — Consciousatlast_.

"Для меня хуже всего то, что каждый раз, когда я смотрю фотографии с собой, мне приходится мириться с тем, что то, как я себя воспринимаю, не имеет ничего общего с реальностью, с тем, как воспринимают меня мои друзья. Мне нравится думать, что я честна с собой по поводу веса, но, когда я вижу свои фотки в полный рост или выше талии, понимаю, что я намного больше, чем себя считаю. Больно каждый раз, честно говоря", — ByeAnyOtherName.

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"Видеть себя сбоку в случайных отражениях в витринах, окнах и зеркалах", — Chroniklogic.

"Когда твой семилетний сын смотрит на свой живот перед зеркалом и говорит, что не хочет быть как папа..." — billbobb1.

"Самые базовые вещи вроде подстригания собственных ногтей на ногах становятся той ещё задачкой", — doughnut-dinner.

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"Я так в себе не уверен: чувствую, что каждый прохожий смотрит на меня и думает о том, какой я отвратительный. Потом я думаю, что ведь я и правда такой", — Own-Presence-5840.

"Знать, что практически все твои знакомые и друзья хотели бы, чтобы ты не был таким, какой ты есть. Толстым", — ChoppyChug.

"Каждый раз, когда у меня появляется небольшая боль в груди, я думаю: "Ну вот и пришло моё время", — moaningpilot.

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"Если к вам кто-то подкатывает, вам каждый раз кажется, что это розыгрыш: просто прикалываются, проиграли пари с друзьями или что-то типа того", — CanOfChickPeas.