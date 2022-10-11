"Как из фильма ужасов": Редкие фото Дианы Гурцкой без очков и в дерзком образе рассорили фанатов

Обладательница пронзительного голоса 44-летняя Диана Гурцкая крайне редко появляется на публике без привычного аксессуара — очков с чёрными линзами, скрывающих глаза. Поэтому каждый снимок, на котором народная артистка РФ предстаёт без очков, — настоящий эксклюзив. На днях таких уникальных фотографий прибавилось: певица бросила вызов самой себе, блеснув в роковом образе в объективе фешен-художника Хвичи Кварацхелии.

Как выглядит Диана Гурцкая без тёмных очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия

Фотограф работой доволен, рад, что вышел за рамки ожидаемого. Вот что Кварацхелия написал под снимками: "Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать её иной: раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент".

Незрячая певица Диана Гурцкая снялась без очков с тёмными линзами. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия

На фотосессии Диана сменила несколько образов: тут и нежность, и футуристическое настроение. Привлекают внимание не только наряды, но и дерзкий макияж Гурцкой, и непривычные для артистки залаченные причёски.

Диана Гурцкая в новой непривычной фотосессии. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия

Сама звезда пока не делится с поклонниками новыми фотокарточками, но самые преданные фаны их уже разыскали. И если одни в восторге от смелости Гурцкой, то другие оставляют весьма не лестные комментарии.

Круто ! 🖤 Эксклюзив! Во-первых, нужно поаплодировать Диане за смелость и желание открыть себя и показать себя другой этому миру, жестокому миру, в котором постоянно её тыркают и высмеивают… Она просто чудесный человек! И, конечно, спасибо тебе и команде за то, что раскрываете всем известных нам людей с новой стороны, в новых неожиданных образах! Очень круто! Очень стильно! 🖤 Павел Шефф Стилист

Почему-то мне кажется, что на самом деле это настоящая Диана. Нежная, чувственная и в то же время сильная и космическая женщина-богиня 💫 Просто не было человека, который поймал глубже интуитивно и дал ей выпустить и сложить всё в единый восхитительный образ. Нам порой нужны люди-проводники, и вы стали им 🔥 Инна Майерс

Это просто разрыв мозга и всех стереотипов🔥🔥🔥🔥🔥 браво, маэстро 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Сергей

Мне очень понравилось! Ей давно надо было так сделать! Валерия Петрова

Редкие кадры Дианы Гурцкой без очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия

Отфотошопили так, что вместо Дианы могла быть любая другая... Смысл в таких фотографиях? Людмила Кузьмина

Кошмар, как из фильма ужасов 🤦‍♀️ я понимаю, что она не видит и не сможет оценить, точнее забраковать, но куда смотрят те, кому она доверяет? Юлия

Как-то немного жутковато Олеся

Мы привыкли к другой Диане. Это не Диана. Если б она могла видеть, она сама бы ужаснулась Земфира

Совсем с ума посходили. В брюках вообще ужас, это скорее для Мадонны подойдёт, с её эпатажем. Приснится такое, заорёшь от страха))) Аида Горская

Как артистка Диана Гурцкая выглядит без очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия

Не понимаю тех, кто пишет "ужас" 🤷🏻‍♀️ Я не фанатка Дианы, но фото действительно стильные. Макияж — эффектный, образы — смелые Вера