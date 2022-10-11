"Как из фильма ужасов": Редкие фото Дианы Гурцкой без очков и в дерзком образе рассорили фанатов
Обычно эстрадная певица появляется на людях в тёмных очках, но в этот раз изменила привычке. На перемены в образе Гурцкой в Сети отреагировали неоднозначно: одни пишут "красиво", другие — "жутковато".
Обладательница пронзительного голоса 44-летняя Диана Гурцкая крайне редко появляется на публике без привычного аксессуара — очков с чёрными линзами, скрывающих глаза. Поэтому каждый снимок, на котором народная артистка РФ предстаёт без очков, — настоящий эксклюзив. На днях таких уникальных фотографий прибавилось: певица бросила вызов самой себе, блеснув в роковом образе в объективе фешен-художника Хвичи Кварацхелии.
Как выглядит Диана Гурцкая без тёмных очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия
Фотограф работой доволен, рад, что вышел за рамки ожидаемого. Вот что Кварацхелия написал под снимками: "Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать её иной: раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент".
Незрячая певица Диана Гурцкая снялась без очков с тёмными линзами. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия
На фотосессии Диана сменила несколько образов: тут и нежность, и футуристическое настроение. Привлекают внимание не только наряды, но и дерзкий макияж Гурцкой, и непривычные для артистки залаченные причёски.
Диана Гурцкая в новой непривычной фотосессии. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия
Сама звезда пока не делится с поклонниками новыми фотокарточками, но самые преданные фаны их уже разыскали. И если одни в восторге от смелости Гурцкой, то другие оставляют весьма не лестные комментарии.
Круто ! 🖤 Эксклюзив! Во-первых, нужно поаплодировать Диане за смелость и желание открыть себя и показать себя другой этому миру, жестокому миру, в котором постоянно её тыркают и высмеивают… Она просто чудесный человек! И, конечно, спасибо тебе и команде за то, что раскрываете всем известных нам людей с новой стороны, в новых неожиданных образах! Очень круто! Очень стильно! 🖤
Почему-то мне кажется, что на самом деле это настоящая Диана. Нежная, чувственная и в то же время сильная и космическая женщина-богиня 💫 Просто не было человека, который поймал глубже интуитивно и дал ей выпустить и сложить всё в единый восхитительный образ. Нам порой нужны люди-проводники, и вы стали им 🔥
Это просто разрыв мозга и всех стереотипов🔥🔥🔥🔥🔥 браво, маэстро 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Мне очень понравилось! Ей давно надо было так сделать!
Редкие кадры Дианы Гурцкой без очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия
Отфотошопили так, что вместо Дианы могла быть любая другая... Смысл в таких фотографиях?
Кошмар, как из фильма ужасов 🤦♀️ я понимаю, что она не видит и не сможет оценить, точнее забраковать, но куда смотрят те, кому она доверяет?
Как-то немного жутковато
Мы привыкли к другой Диане. Это не Диана. Если б она могла видеть, она сама бы ужаснулась
Совсем с ума посходили. В брюках вообще ужас, это скорее для Мадонны подойдёт, с её эпатажем. Приснится такое, заорёшь от страха)))
Как артистка Диана Гурцкая выглядит без очков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия
Не понимаю тех, кто пишет "ужас" 🤷🏻♀️ Я не фанатка Дианы, но фото действительно стильные. Макияж — эффектный, образы — смелые
Диана Гурцкая — российская эстрадная певица родом из Сухума. В детстве Диане поставили диагноз: врождённая слепота. Девочку отправили учиться в школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей. В то же время мама заметила способности дочки к музыке, и та стала учиться вокалу и игре на фортепиано. Усилия школьницы не остались незамеченными. Диана начала участвовать в фестивалях, а затем с семьёй переехала в Москву, вскоре став настоящей звездой. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khvichalucca, Хвича Кварацхелия