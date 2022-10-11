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11 октября, 08:15

Дыхание мертвеца: 3 неприятных запаха, сигнализирующих о больших проблемах со здоровьем

Если от вас пахнет ацетоном, аммиаком или сеном, нужно срочно бежать к врачу.

У каждого из нас есть свой запах — и это нормально. Но когда он становится слишком резким, неприятным и навязчивым, то лучше провериться на эти три болезни.

1. Диабет

Диабетики не могут прожить без инъекций инсулина. Фото © Wikimedia Commons / Reza babaeian

Диабетики не могут прожить без инъекций инсулина. Фото © Wikimedia Commons / Reza babaeian

Когда клетки недополучают энергию из глюкозы, они берут её из жира. Из-за этого печень начинает вырабатывать побочный продукт — кетоны. Их переизбыток вызывает запах ацетона изо рта. Если вы его чувствуете, проверьтесь на диабет.

2. Заболевания печени

Оборудование для детоксикации печени. Фото © usrenalacute.baxter.com

Оборудование для детоксикации печени. Фото © usrenalacute.baxter.com

Сладковатый и одновременно затхлый запах изо рта не зря называют "дыханием мёртвых" или "печёночным зловонием". Это первый признак печёночной недостаточности, у которой могут быть самые драматичные последствия.

Специфический запах также может напоминать зловония фекалий или свежескошенного сена. Кроме того, он часто исходит не только изо рта, но и от мочи пациента.

3. Заболевания почек

Пациент, подключённый к искусственной почке. Фото © Wikimedia Commons / Anna Frodesiak

Пациент, подключённый к искусственной почке. Фото © Wikimedia Commons / Anna Frodesiak

Если почки работают неправильно, они плохо фильтруют кровь. В результате бактерии и лишние белки скапливаются в моче. Из-за этого она начинает пахнуть аммиаком ("тухлыми яйцами"), пишет Daily Star. Это очень серьёзный симптом: почечная недостаточность ещё никому не шла на пользу.

Парень запрещал, но девушка тайком всё же заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

Парень запрещал, но девушка тайком всё же заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

Обложка ©

Flickr / Asaf antman

Семен Хафизов

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