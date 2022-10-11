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11 октября, 15:44

Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области

<p>Последствия ударов ВСУ по сельхозпредприятию. Фото © Телеграм-канал главы Белгородской области <a href="https://t.me/vvgladkov/880" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслава Гладкова </a></p>

Последствия ударов ВСУ по сельхозпредприятию. Фото © Телеграм-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооружённые силы Украины продолжают обстрел Белгородской области, на этот раз снаряд попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы", написал Гладков в телеграм-канале.

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Александра Вишнякова

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