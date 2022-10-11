Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области
Последствия ударов ВСУ по сельхозпредприятию. Фото © Телеграм-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вооружённые силы Украины продолжают обстрел Белгородской области, на этот раз снаряд попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы", — написал Гладков в телеграм-канале.
А ранее сегодня ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекине, снарядами повреждён трансформатор, в городе перебои с электричеством.