Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области

Вооружённые силы Украины продолжают обстрел Белгородской области, на этот раз снаряд попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы", — написал Гладков в телеграм-канале.