Путин по телефону поздравил командующего СВО на Украине Суровикина с днём рождения

Президент России Владимир Путин во вторник позвонил командующему объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергею Суровикину и поздравил его с днём рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Сегодня генералу Суровикину исполнилось 56 лет.

Напомним, что буквально на днях, 8 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции. По некоторым слухам, Суровикин получил прозвище Армагеддон в Сирии, где одной из его задач было слаживание войск. Его работа с военной логистикой позволила достичь перелома в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России) и освободить почти 95% территории республики. Генералу Суровикину удалось объединить под единое командование российские подразделения и силы местного ополчения. Важно отметить, что во многом благодаря работе Суровикина в качестве командующего группировкой "Юг" ВСУ не удалось достичь значительных успехов на Херсонщине и в Запорожье. Ближайшая задача генерала на новой должности — слаживание уже действующих в зоне СВО подразделений и вновь прибывших сил. Подробнее о том, кто такой генерал Суровикин, читайте в материале Лайфа.



