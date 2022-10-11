Путин: Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий

"Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, и при этом считаем и считали раньше, и сейчас наша позиция заключается в том, что нужно всё делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий", — сказал российский лидер.