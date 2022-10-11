Путин: Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий
Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Санкт-Петербурге.
В Петербурге состоялась встреча Путина с гендиректором МАГАТЭ. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, и при этом считаем и считали раньше, и сейчас наша позиция заключается в том, что нужно всё делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что сейчас наблюдаются элементы политизации вопросов, связанных с атомной деятельностью, эту риторику надо снижать.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил министр.
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Кадр из видео Telegram / "Кремль. Новости"