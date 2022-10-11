Силуанов заявил о готовности России расширять экспорт продовольствия в 2023 году

В 2023 году Россия готова расширить экспорт продовольствия, но для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и министров сельского хозяйства стран G20. Он заявил, что для расширения экспорта необходимо снять определённые ограничения.

"Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг — вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", — заявил Силуанов.

Министр напомнил, что Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров. Он также сказал, что мировая экономика "не внушает оптимизма", а риск рецессии нарастает. Ситуация на продовольственных рынках начала ухудшаться ещё в конце 2020 года и продолжала весь 2021-й. Среди основных причин этого Силуанов выделил пандемию, нарушения логистики и неурожай.

"Теперь для сдерживания роста инфляционных ожиданий центральным банкам приходится ужесточать свою политику рекордными темпами, что через курсовые эффекты делает продовольствие ещё менее доступным для тех же развивающихся стран", — отметил министр.