СМИ разоблачили секретный план британской разведки по подрыву Крымского моста

План по уничтожению Крымского моста составили сотрудники британской разведки весной 2022 года, чтобы помочь Украине "создать угрозу Военно-морским силам России" в Чёрном море. Об этом сообщил портал Grayzone со ссылкой на секретные документы от анонимного источника.

По данным издания, в презентации подробно описана "инструкция" по подрыву моста при участии специально подготовленных украинских солдат. Также уточняется, что план по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли составил военный Хью Уорд, который предполагал, что для разрушения моста необходимо поразить крылатыми ракетами две бетонные опоры по обе стороны от центральной стальной арки. По мнению военнослужащего, это должно было привести к полному разрушению конструкции и "предотвратить любое повторное снабжение дорог с материковой частью России в Крым".

По данным издания, Донелли переслал проект бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его Украине. Уорд не стал отрицать своё участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтвердил его. Он заявил, что должен поговорить с Донелли.