Россияне рассказали, в каком городе лучше всего строить карьеру

Санкт-Петербург вошёл в тройку лучших мегаполисов для карьеры. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на SuperJob. Высокий уровень таких возможностей, по мнению респондентов, есть и в Москве. Так, два из трёх жителей уверены, что им лучше всего строить карьеру именно в этих городах, причём в Северной столице этого мнения придерживается 56% жителей.

Замыкает тройку Казань: 43% экономически активного населения назвали этот регион лучшим для роста по служебной лестнице. Далее идут Тюмень и Екатеринбург. Между тем самым сложным городом в этом плане стал Омск: здесь только каждый десятый заметил явные возможности роста. Трудно реализоваться также в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани.

За год оценки развития карьеры снизились в большинстве мегаполисов. Только Набережные Челны и Киров выросли на три процентных пункта, однако и тут возможности для реализации по-прежнему видит меньшинство жителей.