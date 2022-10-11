Россиян предупредили о незаконности вручения пустых повесток

По закону полицейский или сотрудник военкомата не имеет права вручать на улице пустой бланк повестки в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Таким образом авторы государственного портала ответили на вопрос, может ли сотрудник правоохранительных органов или военкомата вручить незаполненный бланк повестки или заполнить его непосредственно на улице перед тем, как отдать в руки гражданину.

"Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата", — говорится в сообщении.