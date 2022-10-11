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Опубликовано 11 октября 2022, 16:05
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В Госдуме заявили, что в каждом казачьем отряде в зоне СВО есть священник

Депутат Долуда: В каждом составе казачьих формирований в зоне СВО есть священник

В каждом из казачьих отрядов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, есть священнослужитель. Желающих быть полезными в СВО духовников много, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на пресс-конференции.

"Очень много. Я сказал бы, что от них отбоя нет. Это священники Оренбургского, Волжского, Кубанского и других казачьих войск. Сейчас в зоне СВО действуют девять казачьих отрядов, каждый из них насчитывает от 250 до 400 человек. В каждом отряде есть священнослужитель", — сказал он.

Походный священник казачьей бригады "Дон" погиб на Украине
Походный священник казачьей бригады "Дон" погиб на Украине

Долуда добавил, что духовник сильно помогает и выполняет роль заместителя командира по воспитательной работе. Священники причащают, исповедуют, благословляют и "поддерживают казаков как могут".

Ранее Лайф рассказывал о том, что побывавший на Украине священник покрестил мобилизованных новобранцев в Омске.

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Илья Суриков
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