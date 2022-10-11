В Госдуме заявили, что в каждом казачьем отряде в зоне СВО есть священник
Депутат Долуда: В каждом составе казачьих формирований в зоне СВО есть священник
В каждом из казачьих отрядов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, есть священнослужитель. Желающих быть полезными в СВО духовников много, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на пресс-конференции.
"Очень много. Я сказал бы, что от них отбоя нет. Это священники Оренбургского, Волжского, Кубанского и других казачьих войск. Сейчас в зоне СВО действуют девять казачьих отрядов, каждый из них насчитывает от 250 до 400 человек. В каждом отряде есть священнослужитель", — сказал он.
Долуда добавил, что духовник сильно помогает и выполняет роль заместителя командира по воспитательной работе. Священники причащают, исповедуют, благословляют и "поддерживают казаков как могут".
Ранее Лайф рассказывал о том, что побывавший на Украине священник покрестил мобилизованных новобранцев в Омске.
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