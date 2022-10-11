Стало известно, что работодатели ищут в соцсетях соискателей

41% российских работодателей проверяют соцсети соискателей, часть из них (21%) признались, что профили кандидатов могут повлиять на решение о приёме на работу, а для 15% такая проверка — формальность. Оставшиеся 5% подчеркнули, что аккаунт в соцсетях прямо влияет на итоговое предложение о найме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые оказались в распоряжении RT. Между тем 59% участников исследования заявили, что в их компании отсутствует подобная практика.

Чаще всего работодатели оценивают общее впечатление от профиля. Реже их интересуют записи в блоге, манера общения и поведения кандидата, в частности через комментарии. Кроме того, опрошенные заявили, что просматривают фотографии возможных сотрудников, причём меньше половины обращают внимание лишь на аватары. Также российским работодателям важно, на какие группы подписан человек и его список друзей.

Добавим, что исследование провели сервис для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и сервис автоматизации подбора и обработки резюме "Сбер.Подбор". В опросе участвовало свыше тысячи российских работодателей.