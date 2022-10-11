Стало известно, что работодатели ищут в соцсетях соискателей
Свыше 40% российских работодателей проверяют соцсети кандидатов
41% российских работодателей проверяют соцсети соискателей, часть из них (21%) признались, что профили кандидатов могут повлиять на решение о приёме на работу, а для 15% такая проверка — формальность. Оставшиеся 5% подчеркнули, что аккаунт в соцсетях прямо влияет на итоговое предложение о найме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые оказались в распоряжении RT. Между тем 59% участников исследования заявили, что в их компании отсутствует подобная практика.
Чаще всего работодатели оценивают общее впечатление от профиля. Реже их интересуют записи в блоге, манера общения и поведения кандидата, в частности через комментарии. Кроме того, опрошенные заявили, что просматривают фотографии возможных сотрудников, причём меньше половины обращают внимание лишь на аватары. Также российским работодателям важно, на какие группы подписан человек и его список друзей.
Добавим, что исследование провели сервис для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и сервис автоматизации подбора и обработки резюме "Сбер.Подбор". В опросе участвовало свыше тысячи российских работодателей.
Ранее Лайф писал, что почти половина опрошенных россиян выступают против запрета служебных романов на рабочем месте. Такие результаты привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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