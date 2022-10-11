В Сочи два питбуля растерзали четырёхлетнюю девочку

В Лазаревском районе города Сочи питбультерьеры загрызли четырёхлетнюю девочку. В отношении 43-летнего хозяина собак возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Работа следователей по делу гибели ребёнка после нападения бойцовских собак. Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи установили, что 29 сентября девочка с матерью и её сожителем прибыли из Краснодара на отдых в Лазаревский район города Сочи, они разместились в доме у отца мужчины, находящемся на улице Дунайской в посёлке Совет-Квадже. Туда же на отдых приехали хозяин всего домовладения и его мать. Они взяли с собой трёх собак породы питбультерьер. Днём 10 октября мать девочки вместе с сожителем уехала в магазин, а ребёнка оставила на втором этаже дома, однако никого об этом не предупредила. Не зная о том, что девочка находится в доме, бабушка сожителя запустила внутрь собак без намордников и ошейников.

"В результате две двухгодовалые собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причинённых ей повреждений", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства произошедшего. Проверяется в том числе и то, как содержались животные. Указывается, что расследование уголовного дела поставлено руководителем СУ СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым на контроль.