В Белоруссии началась проверка вооружённых сил

Указывается, что проверка армии республики носит комплексный характер и охватывает важные вопросы, связанные с готовностью к выполнению задач по предназначению. Воинские части и подразделения при этом отрабатывают такие темы, как приведение в боевую готовность, совершение марша, развёртывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.