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11 октября, 10:46

В Белоруссии началась проверка вооружённых сил

Госсекретариат Совбеза Белоруссии по поручению Лукашенко проводит проверку армии страны

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии начал проверку вооружённых сил. Соответствующее поручение дал президент страны Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского Министерства обороны в телеграм-канале.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооружённых сил Беларуси", — говорится в сообщении.

Указывается, что проверка армии республики носит комплексный характер и охватывает важные вопросы, связанные с готовностью к выполнению задач по предназначению. Воинские части и подразделения при этом отрабатывают такие темы, как приведение в боевую готовность, совершение марша, развёртывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

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Ранее в Минске назвали цель развёртывания совместной группировки Белоруссии и РФ. При этом депутат Олег Гайдукевич подчеркнул, что сейчас у власти республики две основные задачи: защита собственной территории, народа и границы Союзного государства.

Светлана Оперук

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