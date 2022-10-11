В Белоруссии началась проверка вооружённых сил
Госсекретариат Совбеза Белоруссии по поручению Лукашенко проводит проверку армии страны
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Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии начал проверку вооружённых сил. Соответствующее поручение дал президент страны Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского Министерства обороны в телеграм-канале.
"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооружённых сил Беларуси", — говорится в сообщении.
Указывается, что проверка армии республики носит комплексный характер и охватывает важные вопросы, связанные с готовностью к выполнению задач по предназначению. Воинские части и подразделения при этом отрабатывают такие темы, как приведение в боевую готовность, совершение марша, развёртывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
Ранее в Минске назвали цель развёртывания совместной группировки Белоруссии и РФ. При этом депутат Олег Гайдукевич подчеркнул, что сейчас у власти республики две основные задачи: защита собственной территории, народа и границы Союзного государства.