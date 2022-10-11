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11 октября, 10:42

Израильский футболист "Динамо" назвал русский народ прекрасным

Израильский защитник московского "Динамо" Эли Даса считает русских прекрасным народом. Об этом 29-летний футболист рассказал в беседе с изданием Sport24.

Даса перешёл в "Динамо" в начале сентября. Его соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года.

"Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур. Это действительно здорово!" сказал Даса, добавив, что планирует учить русский язык.

Футболист "Динамо" Норманн выбыл на месяц из-за вывиха плеча

Футболист "Динамо" Норманн выбыл на месяц из-за вывиха плеча

В четырёх последних матчах чемпионата России столичный клуб набрал всего одно очко. С 17 баллами динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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