В Нижнем Тагиле задержали дворника, который хотел подорвать военкомат

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали 59-летнего дворника. Как сообщает SHOT, мужчина подозревается в подготовке подрыва военкомата в Нижнем Тагиле на улице Бажова.

По данным телеграм-канала, Виктор Р. следил за чистотой возле больницы. Однако после объявления частичной мобилизации он решил устроить взрыв в военном комиссариате. Изначально у злоумышленника был сообщник, но после покупки всех необходимых компонентов для создания СВУ и бензина товарищ дал заднюю и отказался участвовать в преступлении. Кроме того, он сдал дворника полиции.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.