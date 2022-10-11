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11 октября, 16:28

В Нижнем Тагиле задержали дворника, который хотел подорвать военкомат

<p>Задержанный Виктор Р. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Задержанный Виктор Р. Обложка © Telegram / SHOT

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали 59-летнего дворника. Как сообщает SHOT, мужчина подозревается в подготовке подрыва военкомата в Нижнем Тагиле на улице Бажова.

По данным телеграм-канала, Виктор Р. следил за чистотой возле больницы. Однако после объявления частичной мобилизации он решил устроить взрыв в военном комиссариате. Изначально у злоумышленника был сообщник, но после покупки всех необходимых компонентов для создания СВУ и бензина товарищ дал заднюю и отказался участвовать в преступлении. Кроме того, он сдал дворника полиции.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

На Кубани ищут продавщицу БАДов, бросившую коктейль Молотова в военкомат

На Кубани ищут продавщицу БАДов, бросившую коктейль Молотова в военкомат

Ранее неизвестный попытался поджечь воинскую часть в подмосковной деревне Зюзино. Злоумышленник перекинул на территорию четыре бутылки с зажигательной смесью, но ни одна из них не долетела до цели. Ранее два поджога военкоматов также были зафиксированы в Казани и Красноярске. Обе попытки тоже не увенчались успехом: обошлось без повреждений и пострадавших.

Наталья Исакова

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