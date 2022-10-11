Невролог рассказала, о каких болезнях говорят постоянно мёрзнущие ноги

Чувство похолодания в стопах может быть вызвано диабетом и вегетативной дисфункцией. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-невролог лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Чувство похолодания в стопах может быть вызвано разными причинами: железодефицитной анемией, атеросклерозом, сахарным диабетом, вегетативной дисфункцией, гипергидрозом, гипотиреозом и низким артериальным давлением. Для уточнения диагноза пациенту понадобится провести комплексное обследование", — отметила она.

Для начала стоит сдать общий анализ крови. Если уровень гемоглобина окажется низким, то это может быть симптомом железодефицитной анемии. Опаснее всего эта ситуация для людей-вегетарианцев, так как в их рационе намного меньше продуктов, содержащих наиболее усваиваемую форму железа.

Затем нужно обследовать сосуды, чтобы выявить возможные нарушения кровоснабжения: атеросклероз артерий нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей. Кроме того, врач рекомендует исследовать уровень глюкозы в крови и показатели, которые связаны с функцией поджелудочной железы. Именно эти анализы и позволяют определить сахарный диабет у человека.

Эксперт добавила, что в молодости регулярно мёрзнущие стопы могут быть объяснимы вегетативной дисфункцией и повышенной потливостью ног. Если есть подозрения на эти недуги, то следует измерить половые гормоны и гормоны щитовидной железы.