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11 октября, 17:02

Российский спецназ ликвидировал бойцов ВСУ под Кременной в ЛНР

Бойцы российского спецназа уничтожили войска ВСУ в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Скопления живой силы противника в одном из блиндажей удалось ликвидировать с помощью ПТРК "Корнет". Согласно данным радиоперехвата, несколько украинских военных были убиты, другие получили серьёзные ранения. Отметим, что Киев не оставляет попыток прорвать оборону на линии Сватово — Кременная, направляя туда небольшие группы бойцов. По словам источника агентства на передовой, солдаты украинский армии сосредотачиваются в окрестностях села Торское.

Тем временем спецназ РФ ведёт постоянное наблюдение за линией фронта. А сразу после обнаружения цели координаты передают группам огневого поражения.

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Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР отодвинули линию соприкосновения, выбив украинские войска из двух сёл. Военные России перешли к фазе активной обороны.

Обложка ©

shutterstock

Варвара Романова

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