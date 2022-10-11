Российский спецназ ликвидировал бойцов ВСУ под Кременной в ЛНР

Бойцы российского спецназа уничтожили войска ВСУ в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Скопления живой силы противника в одном из блиндажей удалось ликвидировать с помощью ПТРК "Корнет". Согласно данным радиоперехвата, несколько украинских военных были убиты, другие получили серьёзные ранения. Отметим, что Киев не оставляет попыток прорвать оборону на линии Сватово — Кременная, направляя туда небольшие группы бойцов. По словам источника агентства на передовой, солдаты украинский армии сосредотачиваются в окрестностях села Торское.

Тем временем спецназ РФ ведёт постоянное наблюдение за линией фронта. А сразу после обнаружения цели координаты передают группам огневого поражения.