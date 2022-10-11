В Белом доме заявили о скором прибытии комплексов NASAMS на Украину

Первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем". Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им (Украине. — Прим. Лайфа) первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <…> в самом ближайшем будущем", — сказал он, при этом не назвав точную дату поставок.

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставки "дополнительных систем ПВО", но конкретной информации на этот счёт пока нет.