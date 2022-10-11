Высокий уровень террористической опасности введён на востоке Крыма

В ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах Крыма ввели высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", — заявил он.