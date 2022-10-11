Высокий уровень террористической опасности введён на востоке Крыма
В ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах Крыма ввели высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", — заявил он.
Аксёнов отметил, что правоохранители, силовики, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
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