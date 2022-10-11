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11 октября, 17:20

Высокий уровень террористической опасности введён на востоке Крыма

В ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах Крыма ввели высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", — заявил он.

Аксёнов отметил, что правоохранители, силовики, исполнительные органы республики и органы местного самоуправления муниципальных образований принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

СМИ разоблачили секретный план британской разведки по подрыву Крымского моста

СМИ разоблачили секретный план британской разведки по подрыву Крымского моста

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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