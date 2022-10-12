В Кремле назвали пагубной практикой упражнения Запада в ядерной риторике

Лидеры западных стран продолжают упражняться в ядерной риторике, что является пагубной и провокационной практикой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств — США, европейские — ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной практикой, провокационной практикой", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что Россия не будет принимать в этом участия.