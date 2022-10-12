В Кремле назвали пагубной практикой упражнения Запада в ядерной риторике
В Кремле раскритиковали Запад за упражнения в ядерной риторике
Лидеры западных стран продолжают упражняться в ядерной риторике, что является пагубной и провокационной практикой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств — США, европейские — ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной практикой, провокационной практикой", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что Россия не будет принимать в этом участия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил министр.
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