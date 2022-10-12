Прямиком из лап контрабандистов: В Московском зоопарке появился редкий голубь с "короной"

В Московском зоопарке появился венценосный голубь, которого вместе с другими животными изъяли у контрабандистов. После некоторого пребывания на карантине его поселили в "Доме птиц" на старой территории зоопарка.

Голубя обнаружили в микроавтобусе контрабандистов недалеко от Волгограда. Вместе с ним там были львята, пума и обезьяна. Животных конфисковали и отправили на передержку в местный приют. Позже по предложению Роспотребнадзора голубя перевезли в Московский зоопарк, а пуму — в его филиал под Великим Устюгом.

"Венценосный голубь — обитатель Новой Гвинеи, эндемик. Это самая крупная птица из всех голубей мира — длина тела достигает 75 сантиметров. Он занесён в Международную красную книгу (МСОП) в категорию "близкий к уязвимому". Птицы обитают в лесах, держатся преимущественно небольшими группами, в основном на земле, где собирают опавшие плоды, семена и ягоды. При малейшей опасности сразу взлетают на деревья", — рассказали в зоопарке.

Венценосные голуби обладают своеобразной "короной" и ярким оперением лазурно-голубого оттенка. На груди и под крыльями у них тёмно-фиолетовые пятна. Длинный широкий хвост украшает светлая горизонтальная полоска.

В зоопарке венценосного голубя кормят фруктами и овощами. Он живёт в смешанной экспозиции вместе с парой фиолетовых турако, фазанами аргус, парой чёрногребенчатых голубей и короткомордым крысиным кенгуру.

"Животные не мешают друг другу, им комфортно вместе, как в естественных условиях", — уточнили в зоопарке.