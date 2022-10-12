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12 октября, 09:07

Прямиком из лап контрабандистов: В Московском зоопарке появился редкий голубь с "короной"

Московский зоопарк приютил редкого венценосного голубя, изъятого у контрабандистов

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Western_Crowned_Pigeon_(Goura_cristata)_in_TMII_Birdpark.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

В Московском зоопарке появился венценосный голубь, которого вместе с другими животными изъяли у контрабандистов. После некоторого пребывания на карантине его поселили в "Доме птиц" на старой территории зоопарка.

Голубя обнаружили в микроавтобусе контрабандистов недалеко от Волгограда. Вместе с ним там были львята, пума и обезьяна. Животных конфисковали и отправили на передержку в местный приют. Позже по предложению Роспотребнадзора голубя перевезли в Московский зоопарк, а пуму — в его филиал под Великим Устюгом.

"Венценосный голубь — обитатель Новой Гвинеи, эндемик. Это самая крупная птица из всех голубей мира — длина тела достигает 75 сантиметров. Он занесён в Международную красную книгу (МСОП) в категорию "близкий к уязвимому". Птицы обитают в лесах, держатся преимущественно небольшими группами, в основном на земле, где собирают опавшие плоды, семена и ягоды. При малейшей опасности сразу взлетают на деревья", — рассказали в зоопарке.

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Венценосные голуби обладают своеобразной "короной" и ярким оперением лазурно-голубого оттенка. На груди и под крыльями у них тёмно-фиолетовые пятна. Длинный широкий хвост украшает светлая горизонтальная полоска.

В зоопарке венценосного голубя кормят фруктами и овощами. Он живёт в смешанной экспозиции вместе с парой фиолетовых турако, фазанами аргус, парой чёрногребенчатых голубей и короткомордым крысиным кенгуру.

"Животные не мешают друг другу, им комфортно вместе, как в естественных условиях", — уточнили в зоопарке.

Ранее Лайф рассказывал о том, что находящийся в Московском зоопарке раненый белый медведь с острова Диксон уже набрал более 20 килограммов, поэтому животному скорректировали питание.

Илья Суриков

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