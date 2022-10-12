В Кремле заявили о важной роли ОАЭ в обмене пленными между Москвой и Киевом

Объединённые Арабские Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, которая состоялась накануне.

"С российской стороны было подчёркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах", — сказал пресс-секретарь российского лидера.