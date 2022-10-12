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12 октября, 09:02

В Кремле заявили о важной роли ОАЭ в обмене пленными между Москвой и Киевом

Объединённые Арабские Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, которая состоялась накануне.

"С российской стороны было подчёркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам"

Президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам"

Лайф рассказывал, что встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Речь в ходе переговоров в том числе шла о ситуации на мировом нефтяном рынке.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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