Мобилизованные могут пройти медкомиссию самостоятельно, но есть нюансы
"Объясняем.рф": Мобилизованные россияне могут проходить медкомиссию самостоятельно
Россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут пройти медосмотр самостоятельно, но окончательное решение об их годности или негодности к службе останется за призывной комиссией. Об этом сообщается в среду на запущенном правительством портале "Объясняем.рф".
"Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", — говорится в разъяснении портала.
Ранее Лайф назвал самые неожиданные диагнозы, освобождающие от мобилизации. К примеру, тяжёлая форма хронического бронхита с дыхательной недостаточностью третьей степени даёт отсрочку от призыва на военную службу. Кроме того, несовместимы с призывом некоторые "мужские" заболевания, например болезни предстательной железы, гиперплазия простаты третьей стадии со значительным нарушением акта мочеиспускания. При ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта военнообязанным также полагается отсрочка от частичной мобилизации.
ТАСС / Александр Карпушкин